وزير الخارجية السعودى: يربطنا مع روسيا تاريخ ممتد من العلاقات المميزة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، إن "هناك تاريخ ممتد من العلاقات المميزة بين روسيا والسعودية"، مشيرا إلى أنه يتم تعزيز التنسيق القائم بين البلدين.

وأضاف بن فرحان، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تبادل وجهات النظر فى القضايا الدولية والإقليمية، مؤكدا أن دائما هناك جديد نسعى لتطويره مع موسكو.

وتابع: "أجتمع اليوم مع نظيرى الروسى متطلعا لتوحيد الرؤى بما يصب فى مصلحة البلدين".