إحباط محاولة اغتيال زعيم جمهورية ترانسنيستريا فى مولدوفا

جدة - نرمين السيد - وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين"، قد أعلنت فى وقت سابق، أن العلاقات الروسية مع مولدوفا متوترة للغاية، مشيرة إلى أن "قيادة مولدوفا تركز على كل ما يتعارض مع روسيا ومصالحها".

يشار إلى أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو، اتهمت روسيا، بالتخطيط للإطاحة بحكومتها، بينما صرح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بأن كييف "رصدت خطة الاستخبارات الروسية لتدمير مولدوفا".

واتهمت وزارة الخارجية الروسية، كييف بالسعى إلى تأليب مولدوفا ضد روسيا واتهمت سلطات كيشيناو بمعاداة روسيا.