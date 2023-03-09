لافروف: دور السعودية مهم فى تسوية القضايا الدولية

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، خلال جلسة مباحثات مع نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان، فى العاصمة الروسية موسكو، إن "مستوى العلاقات الروسية- السعودية وصل إلى مستوى كبير".
وأضاف لافروف، أن "دور السعودية مهم فى تسوية القضايا الدولية"، مؤكدا على ضرورة التنسيق المستمر مع السعودية على جميع المستويات، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
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