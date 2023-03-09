«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن استعدادات شهر رمضان فى الأردن

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية على الأردنيين إلا أن تقاليد استقبال شهر رمضان حاضرة هنا، الفانوس والزينة والهلال رموز تمثل بهجة الشهر الفضيل لما يحمله من روحانيات وجمعت العائلة يوميا".

وقالت إحدى السيدات: "الحمد لله اشترينا زينة رمضان وكل شيء، وبحب أزين البيت وكل مكان فيه، زينة رمضان حلوة".

وأوضح آخر: "الوضع الاقتصادى صعب، لكن رمضان له نكهة خاصة، وكل واحد بيستعد على قد دخله".

وتابع التقرير: "الأسواق الأردنية تبتهج باستقبال المواطنين فى مثل هذا الوقت من كل عام، أزمات فرضتها الأوضاع الاقتصادية العالمية، لكن تبقى فرحة قدوم رمضان هى ما يضفى أملا على المواطنين والتجار".

وقال أحد التجار بالسوق: "بالرغم من الصعوبات المالية التى تمر بها الناس، لكن هذا الشهر الفضيل تكرم الناس فيه، ويكون فيه بحث باستمرار عن أى شيء يزين مائدة رمضان".

وأوضح آخر: "فيه إقبال لكن ليس بالصورة المتوقعة، لأن الناس تأخذ الأشياء الضرورية فقط، وتترك الثانوية، بسبب الأوضاع الاقتصادية، لكن تظل فيه حركة".

واختتم التقرير: "لرمضان رونق خاص تميز بزينة المحال والشوارع والإقبال على شراء المواد الرئيسية استعدادا للشهر الفضيل، وهو تقليد حتى وإن فرضت عليه التغيرات اللجوء إلى التوفير إلا أن فرحة رمضان حاضرة كل عام".