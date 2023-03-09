موسكو: العقوبات الغربية أتاحت لروسيا الانخراط بتوطين الواردات

جدة - نرمين السيد - أكد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولى أنتونوف، اليوم الخميس، أن العقوبات الغربية أتاحت الفرصة لروسيا بالانخراط فى توطين الواردات خاصة فى مجال التقنيات الجديدة.





وقال أنطونوف- إن الاقتصاد الروسى صمد أمام الضغط غير المسبوق، رغم التوقعات السلبية بحدوث انهيار فى السوق، مشيرا إلى أن انخفاض الناتج المحلى الإجمالى اقتصر العام الماضى على نحو 2% فقط. وأضاف أن العقوبات ساعدت على إدراك المخاطر الكارثية للاعتماد المفرط لسلاسل التوريد على الشركاء الأجانب، لافتا إلى أن روسيا تستعد لتحقيق إنجازات جديدة، والتطلع إلى تطوير البنية التحتية والصناعة المحلية والسياحة.

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