زيلينسكى يهدد: روسيا لن تفلت من مسؤولية ضرباتها الصاروخية

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، أن أوكرانيا عاشت ليلة صعبة إثر هجوم صاروخى واسع النطاق، مؤكدا أن روسيا لن تفلت من مسؤولية ضرباتها الصاروخية.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت أن روسيا أطلقت على مدار ساعات اليوم الخميس، 81 صاروخا و8 طائرات مسيرة على أراضيها.

وبحسب الجيش الأوكرانى، تم إسقاط 34 صاروخا من أصل 81 أطلقتها روسيا، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أمر فى 24 فبراير العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.