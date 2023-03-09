بعد تصاعد الاحتجاجات.. برلمان جورجيا يسحب مشروع قانون «العملاء الأجانب»

جدة - نرمين السيد - واحتج الآلاف فى العاصمة الجورجية تبليس أمس الأربعاء، لليوم الثانى على التوالى ونظموا مسيرات أمام البرلمان احتجاجًا على قانون "العملاء الأجانب" الذى يقول منتقدوه إنه يشير إلى تحول استبدادى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

ومع حلول الليل، استخدمت الشرطة مدافع المياه وقنابل الصوت لإبعاد العشرات بعد اقتحامهم حاجزًا حديديًا أقيم على مقربة من البرلمان.

وأقر المشرعون الثلاثاء، قراءة أولى لمشروع القانون الذى يلزم أى منظمة تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من خارج البلاد بأن تسجل نفسها على أنها ضمن "الوكلاء الأجانب" وإلا ستواجه غرامات باهظة.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية فى جورجيا، فى بيان لها، إن ضباط إنفاذ القانون احتجزوا 66 شخصًا بسبب السلوك غير المنضبط وعصيان المطالب المشروعة للشرطة، وفقا للمادتين 166 و173 من قانون الجرائم الإدارية، وسيتم تقديم وقائع جرائم هؤلاء الأفراد إلى المحكمة ضمن الإطار الزمنى القانونى.‏