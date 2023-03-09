أوكرانيا: قصف روسى يستهدف منشآت الطاقة فى 7 مناطق

جدة - نرمين السيد - وأضاف جالوشينكو - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن مدن كييف وميكولايف وخاركيف وزابوريجيا وأوديسا ودنيبرو وجيتومير أصيبت من الضربات.

من جانبه، قال رئيس بلدية العاصمة كييف، فيتالى كليتشكو، إن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما فى كييف، ونحو 15% من العاصمة تعانى من انقطاع كهرباء فى أعقاب الضربات.

وتعليقًا على الهجمات، قال مدير مكتب الرئيس الأوكرانى أندريه يرماك، إن الروس يواصلون ترويع المواطنين المسالمين، لكنهم فشلوا فى تحطيم الأوكرانيين بهذه الطريقة. ونحن من جانبنا نواصل بثقة التحرك نحو هدف تحرير الاراضى الأوكرانية من روسيا.