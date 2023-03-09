إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى إلى 21 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى الذى وقع مؤخرا فى قرية جبلية بجزر ناتونا الإندونيسية إلى 21 قتيلا، بعدما تمكنت فرق الإنفاذ من انتشال المزيد من الجثامين من تحت أطنان الطين.





وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن السلطات دفعت بأكثر من 200 من فرق الإنقاذ للمساعدة فى جهود البحث عن المفقودين عقب الانهيار الأرضى الذى وقع يوم الإثنين الماضى، وتسبب فى دفن 30 منزلا تحت أطنان الطين التى بلغ عمقها 4 أمتار. من جانبه قال رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، سوهاريانتو، إنه تم انتشال ثمانية أشخاص على قيد الحياة على الرغم من أن بينهم ثلاثة يرقدون فى حالة حرجة. وأشار إلى أن الوكالة تقوم بإرسال مواد غذائية وخيام ومعدات اتصال عبر الأقمار الصناعية وطائرات هليكوبتر فى محاولة لإنشاء خطوط اتصال وتسريع المساعدات. يشار إلى أن إندونيسيا معرضة للانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار التى تسبب هطولها لفترات طويلة فى حدوث فيضانات فى مناطق مختلفة من البلاد.

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