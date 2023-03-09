روسيا تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية بالقرب من بريانسك

جدة - نرمين السيد - وبحسب الإعلام الروسى، فإن مجموعة أوكرانية كانت قد تسللت إلى مقاطعة بريانسك الروسية منذ أسبوع، واحتجزت مواطنين كرهائن، مشيرا إلى أن قوات الأمن الروسية اشتبكت مع مخربين أوكرانيين احتجزوا الرهائن.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حينها إن "ما حدث فى بريانسك هجوما إرهابيا"، مشيرا إلى أن المسلحين أطلقوا النار على المدنيين.