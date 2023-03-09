زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب طاجيكستان

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز- فى بيان، إلى أن مركز الهزة الأرضية على بعد 82 كيلومتر جنوب غربى المركز السكنى "مورجاب" فى شرق طاجيكستان حيث يقطن نحو 8.5 ألف نسمة.
ونوه البيان إلى أن بؤرة الهزة الأرضية المذكورة، تقع على عمق 40 كيلومتر.
ولم ترد بعد أية أنباء، عن وقوع إصابات أو خسائر مادية نتيجة هذا الزلزال.
وكان المركز الأوروبى والمتوسطى لرصد الزلازل، أعلن نهاية فبراير الماضى، عن وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر فى طاجيكستان.
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