العالم اليوم - فاغنر تسيطر على قرية والقوات الروسية تهاجم مدينة جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 10:19 صباحاً - أعلن مؤسسة شركة فاغنر العسكرية الروسية أن القوات الروسية سيطرت على قرية قرب باخموت، فيما قال ضابط روسي إن "الفيلق الأول" في الجيش الروسي بدأ الهجوم على مدينة جديدة إلى الغرب من دونيتسك عاصمة المقاطعة.

تفصيلا، أعلن يفغيني بريغوجين، اليوم الخميس، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها بشكل كامل على قرية دوبوفو فاسيليفكا بمنطقة باخموت في دونيتسك.

وأضاف بريغوجين: "باتت قرية دوبوفو فاسيليفكا تحت سيطرة قوات فاغنر بالكامل. القتال يجري عند أطراف القرية. كل أراضي هذا المركز السكني باتت تحت سيطرتنا"، بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

الوضع في باخموت

وفي وقت سابق، أعلن بريغوجين أن القوات الأوكرانية قامت بتجهيز 4 مجموعات في منطقة باخموت من أجل منع تقدم القوات الروسية.

وقال بريغوجين، أمس الأربعاء، إن المجموعة الروسية سيطرت بالكامل على الجزء الشرقي من مدينة باخموت، شرقي دونيتسك.

وأضاف في تسجيل صوتي على منصة التراسل تلغرام "وحدات من قوات فاغنر العسكرية الخاصة سيطرت على الجزء الشرقي من باخموت".

وأردف يفغيني بريغوجين "كل شيء شرقي نهر باخموتكا تحت سيطرة فاغنر بالكامل"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلنت القوات الروسية قبل أيام أنها أحكمت سيطرتها على مدينة أرتيموفسك (الاسم الروسي لباخموت)، وتمكنت من السيطرة على بعض المناطق الواقعة فيها من سيطرة القوات الأوكرانية.

يشار إلى أن باخموت والمناطق المحيطة فيها تشهد معارك شرسة مستمرة منذ أسابيع من أجل السيطرة على المدينة، التي تعد محورا مهما لتزويد القوات الأوكرانية في إقليم دونباس.

الهجوم على كراسنوغوروفكا

إلى الغرب من مدينة دونيتسك، قال ضابط يحمل لقب "سيمون"، إن وحدات من الفيلق الأول للجيش الروسي باشرت بالتمركز في ضواحي كراسنوغوروفكا، التي منها عادة تقصف القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك.

وأضاف الضابط الروسي، في حديث لمراسل "نوفوستي": "بعد استهداف المنطقة بقذائف راجمات صواريخ من طراز غراد وتوس-1، باشر مقاتلون من الفوج رقم 11 بالتمركز في أول شارع من ضواحي هذا المركز السكني المهم".

ووفقا لنوفوستي، فإن القوات الأوكرانية تستخدم مدينة كراسنوغوروفكا، الواقعة شمال أفدييفكا، كنقطة تمركز لقصف مدينة دونيتسك بالمدفعية والصواريخ.

الصواريخ تنهمر على أوكرانيا

قال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت ما مجموعه 81 صاروخا و8 طائرات من دون طيار على أوكرانيا صباح اليوم الخميس، فيما أفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 4 أشخاص في القصف الذي استهدف مدينة لفيف غربي البلاد، كما أسفر القصف عن انقطاع إمدادات الطاقة عن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.

تفصيلا، قال الجيش الأوكراني إنه تمكن من إسقاط 34 صاروخا من أصل 81 صاروخا أطلقتها القوات الروسية اليوم الخميس.