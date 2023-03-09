استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى جنين

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة، وأطلقت النار على مركبة فى منطقة الفوارة فى جبع وبداخلها ثلاثة فلسطينيين، مما أدى إلى استشهادهم.
وأضافوا أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة جبع فى الضفة الغربية المحتلة، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، وحاصرت منازل المواطنين، بحسب القناة الإخبارية.
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