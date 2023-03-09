ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، أفادت الوزارة فى بيان لها أن نائب وزير الخارجية الروسى أندريه رودينكو، أطلع المشاركين فى الاجتماع على مقاربات روسيا تجاه المخاطر العسكرية والسياسية المرتبطة بظهور شبكة من المجموعات والمشاريع ذات النوع التكتلى التى تنطوى على احتمال صراع كبير فى المنطقة".
وأكدت روسيا - مجددًا - على سياستها الثابتة المتمثلة فى الحفاظ على نظام العلاقات بين الدول فى المنطقة وتعزيزه، استنادًا إلى منصات التعاون المتعددة الأطراف التى أنشأتها الآسيان، بما فى ذلك آليات قمة شرق آسيا ومنتدى الأمن الإقليمى التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وكذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا، واجتماع وزراء الدفاع.
وتابع البيان "فى الوقت نفسه، تم لفت انتباه الشركاء أيضًا إلى أهمية تعزيز التآزر بين إمكانات الرابطة وغيرها من المنصات الإقليمية الموجهة نحو الممارسة، وبشكل أساسى منظمة شنجهاى للتعاون والاتحاد الاقتصادى الأوراسى، من أجل العمل الإبداعى الجماعى فى الفضاء المشترك اوراسيا".
وبحسب البيان، كان الموضوع الرئيسى للحدث هو الاستعدادات للاجتماعات القادمة للقادة الوطنيين ووزراء الخارجية على منصة قمة شرق آسيا.
وأكد الجانب الروسى أهمية استمرار العمل التطبيقى المشترك على المسارات الرئيسية لأنشطة المنتدى، بما فى ذلك تنفيذ القرارات رفيعة المستوى بشأن إطلاق آليات التعاون الإقليمى فى مجال الاستجابة لمكافحة الوباء وتطوير السياحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: أطلعنا دول آسيا على التهديدات العسكرية والسياسية لحلف الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.