روسيا: أطلعنا دول آسيا على التهديدات العسكرية والسياسية لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الروسية إنها ممثلى دول شرق آسيا فى قمة جمعت كبار المسؤولين بالعاصمة الإندونيسية "جاكرتا"، على ما يمثله حلف "الناتو" من تهديدات عسكرية وسياسية فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.





ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، أفادت الوزارة فى بيان لها أن نائب وزير الخارجية الروسى أندريه رودينكو، أطلع المشاركين فى الاجتماع على مقاربات روسيا تجاه المخاطر العسكرية والسياسية المرتبطة بظهور شبكة من المجموعات والمشاريع ذات النوع التكتلى التى تنطوى على احتمال صراع كبير فى المنطقة".

وأكدت روسيا - مجددًا - على سياستها الثابتة المتمثلة فى الحفاظ على نظام العلاقات بين الدول فى المنطقة وتعزيزه، استنادًا إلى منصات التعاون المتعددة الأطراف التى أنشأتها الآسيان، بما فى ذلك آليات قمة شرق آسيا ومنتدى الأمن الإقليمى التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وكذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا، واجتماع وزراء الدفاع.

وتابع البيان "فى الوقت نفسه، تم لفت انتباه الشركاء أيضًا إلى أهمية تعزيز التآزر بين إمكانات الرابطة وغيرها من المنصات الإقليمية الموجهة نحو الممارسة، وبشكل أساسى منظمة شنجهاى للتعاون والاتحاد الاقتصادى الأوراسى، من أجل العمل الإبداعى الجماعى فى الفضاء المشترك اوراسيا".

وبحسب البيان، كان الموضوع الرئيسى للحدث هو الاستعدادات للاجتماعات القادمة للقادة الوطنيين ووزراء الخارجية على منصة قمة شرق آسيا.

وأكد الجانب الروسى أهمية استمرار العمل التطبيقى المشترك على المسارات الرئيسية لأنشطة المنتدى، بما فى ذلك تنفيذ القرارات رفيعة المستوى بشأن إطلاق آليات التعاون الإقليمى فى مجال الاستجابة لمكافحة الوباء وتطوير السياحة.