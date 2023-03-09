قرار قضائى بشأن انتخابات المجالس النيابية فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك إثر صدور قرار قضائى بشأن الماكينات المُستخدمة فى فرز الأصوات، بعد أن كان من المقرر إجراء الانتخابات يوم السبت المقبل.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أصدرت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، فى نيجيريا بيانًا شددت فيه على ضرورة اتخاذها هذا القرار رغم صعوبته، لإعادة جدولة الانتخابات، لتجرى نهار السبت 18 مارس الجارى.

وعن سبب اتخاذها عذا القرار، قالت المفوضية، إنه محكمة نيجيرية أصدرت حُكمًا فى وقت سابق الأربعاء، سمحت فيه للسُلطات الانتخابية بإعادة برمجة ماكينات فرز الأصوات التى استخدمت فى الانتخابات الرئاسية التى جرت الشهر الماضى، وكانت محلّ نزاع حادّ بين المعارضة والحزب الحاكم.

وأوضحت "المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات"، أنها اتخذت قرار إرجاء الانتخابات حتى تحصل على الوقت الكافى، لحفظ البيانات المخزنة فى ماكينات الفرز، والخاصة بالانتخابات الرئاسية التى جرت فى 25 فبراير الماضى.