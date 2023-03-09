تونس تسترد قطعا أثرية نقدية من النرويج

جدة - نرمين السيد - شهدت وزيرة الشؤون الثقافية بـ تونس حياة قطاط القرمازى، حفل تسليم 30 قطعة نقدية أثرية تعود إلى الفترة التاريخية القرطاجية، بحضور الباحث عن جامعة أوسلو للتاريخ الثّقافى بـ النرويج، رولاند هاكون.





يأتى ذلك فى إطار توقيع اتفاقية استرداد قطع أثرية الموقعة بين وزارة الشؤون الثقافية ممثلة فى المعهد الوطنى للتراث والمتحف النرويجى للتاريخ الثقافى بأوسلو، وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الثقافية التونسية مساء اليوم الأربعاء.

وأعربت الوزيرة عن شكرها لرولاند هاكون، المكلّف من قبل السلطات النرويجية بمسار استرداد تونس للقطع النّقدية الأثريّة المحجوزة، مثمّنة الجهود المشتركة التونسية النرويجية فى هذا الصدد التى جاءت ثمرةً لما قامت به الحكومتين التّونسية والنّرويجية تصدّيًا لتهريب المُمتلكات الثقافية.

وأوضحت أنّ الحكومة التونسية ومُختلف المؤسّسات التى تُعْنى بالتّراث تحرص على حماية التّراث الحضارى والمُحافظة عليه من خلال مُتابعة القطع الأثريّة داخل البلاد وخارجها والتّركيز على مُكافحة ظاهرة الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيّة".

من جهته عبّر رولاند هاكون عن استعداد بلاده المتواصل لدعم الجهود الثنائية فى التصدّى لظاهرة تهريب الممتلكات الثقافية والاتّجار بها، مبرزا القيمة التى يمثّلها الموروث الحضارى والتّراثى للدّول والشعوب وما يترجمه هذا التراث من تأكيد على الهوية والانتماء.