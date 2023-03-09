العالم اليوم - الأنصاري.. أول وافد لسوق دبي المالي في 2023

انتم الان تتابعون خبر الأنصاري.. أول وافد لسوق دبي المالي في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 07:19 صباحاً - أعلنت اليوم مجموعة الأنصاري للخدمات المالية عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها العادية في سوق دبي المالي.

وقالت المجموعة في بيان إنه سيتم إتاحة 750 مليون سهماً للاكتتاب العام وتبلغ القيمة الإسمية لكل منها 0.01 درهم إماراتي (1 فلس) للطرح العالمي، تمثل ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي أسهم رأس المال القائم للمجموعة والبالغة 7.5 مليار سهم.

وتحتفظ "الأنصاري القابضة" بحق تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة تحديد سعر الطرح العالمي، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

وبحسب البيان، فإنه بعد اكتمال الطرح العالمي، تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، بحيث ستُصرف هذه التوزيعات مرتين خلال كل سنة مالية وذلك في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.

وتهدف المجموعة إلى توزيع أرباح 600 مليون درهم (163 مليون دولار) كحد أدنى عن عائدات العام 2023، على أن يتم تقديم توزيعات النصف الأول في أكتوبر 2023 وتوزيعات النصف الثاني في أبريل 2024.

وأضافت في بيان أن فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي ستكون بين 16 و24 مارس، ومن المتوقع إدراج الأسهم في البورصة بحلول السادس من أبريل.

وذكر البيان أنه تم تكليف بنك أبوظبي التجاري والمجموعة المالية هيرميس الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال كمنسقين مشتركين للطرح العام الأولي.

يذكر أن المجموعة حققت أرباحا صافية في العام الماضي بلغت 595 مليون درهم (162 مليون دولار) بنسبة نمو سنوي 21 بالمئة، وسجلت إيرادات تشغيلية بـ 1.15 مليار درهم (310 مليون دولار) عن نفس الفترة.