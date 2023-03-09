قرار من الولايات المتحدة بشأن القادمين من الصين

جدة - نرمين السيد - أفاد موقع "القاهرة الإخبارية" بأن السلطات الصحية فى الولايات المتحدة كشفت عن اعتزامها إلغاء اختبارات كورونا الإلزامية للقادمين من الصين، والذى كانت فرضته فى أوائل يناير.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، أعلنت ذلك، المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، أمس الأربعاء، مؤكدة بدء التنفيذ من يوم غد الجمعة، لتضاف الولايات المتحدة إلى دول أخرى ألغت هذا الشرط.

وقالت "CDC"، أمس، إنها ستواصل مراقبة الحالات فى الصين وحول العالم، مشيرة إلى أنها ستواصل برنامج التسلسل الجينومى فى مطارات مختارة تطلب من المسافرين التطوع للمساعدة فى الكشف المبكر عن متغيرات "كوفيد 19" الجديدة.