الكويت تدين جرائم الاحتلال فى مخيم جنين

جدة - نرمين السيد - أبدت الكويت بالغ إدانتها واستنكارها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية، والتى كان آخرها اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين بالضفة الغربية وما خلفه من شهداء وجرحى.





وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية شدد فيه على رفض الكويت لما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلية من انتهاكات ضد الفلسطينيين. وأكدت الوزارة على موقف البلاد المبدئى والثابت الداعى إلى ضرورة التحرك السريع والفورى للمجتمع الدولى لوقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى وردعها والعمل على توفير الحماية الكاملة له ولممتلكاته ودعم الجهود الدولية الهادفة للوصول إلى الحل الدائم والشامل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة فى قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.

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