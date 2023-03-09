العالم اليوم - واشنطن تقرر عدم أحقية تركيا في استعادة تمثال عمره 6 آلاف عام

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 04:19 صباحاً - قضت محكمة استئناف أميركية بعدم أحقية تركيا في استعادة تمثال رخامي عمره ستة آلاف عام من دار كريستيز للمزادات والملياردير مايكل شتاينهاردت لأن أنقرة انتظرت فترة أطول من المعقول قبل ادعاء سرقته.

وقالت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأميركية في مانهاتن إن تركيا "كان من المفترض أن تعلم" بحلول التسعينيات من القرن الماضي أن تمثال (جوينول ستارجيزر) "جوينول الناظرة للسماء" ربما يكون قد خرج من أراضيها بصورة غير مشروعة.

وأضافت أن تركيا قد "تأخرت في المطالبة بحقوقها" بانتظارها لمقاضاة دار كريستيز وشتاينهاردت، مالك التمثال، حتى أبريل 2017 عندما عرضت دار المزادات التمثال للبيع.

وكتبت قاضية الدائرة الثانية روزماري بولر بالنيابة عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة "لم تتخذ تركيا أي إجراء على الرغم من إشارة وزارتها للثقافة إلى وجود التمثال في مدينة نيويورك".

وأضافت "عدم تقديم تركيا أي مطالبة (أو حتى طلب إجراء تحقيق) حتى عام 2017 كان أمرا غير معقول".

وقال محامي تركيا لورانس كاي إن الدولة تدرس خطواتها التالية بعدما أثبتت خلال المحاكمة ملكيتها للتمثال مضيفا أنها "جادة" في تأكيد حقوقها.

وأضاف "هذا القرار لن يمنع الجمهورية التركية من مواصلة السعي القوي لإعادة القطع الثقافية المسروقة منها".

ورفض محامي كريستيز وشتاينهاردت التعليق.

ودفع شتاينهاردت وزوجته 1.5 مليون دولار مقابل التمثال، الذي يبلغ طوله نحو تسع بوصات (22.9 سم)، في 1993. وبلغ سعر التمثال 14.5 مليون دولار في مزاد كريستيز لكن المشتري انسحب دون اتمام الصفقة.

وجاء حكم الأربعاء تأييدا لحكم سابق صدر في سبتمبر 2021 بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام.