مواجهات جديدة بين الفلسطينيين والاحتلال فى بلدة بـ القدس

جدة - نرمين السيد - وبدأت المواجهات على المدخل الرئيسى للبلدة، والتى أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز، تجاه الشبان الذين خرجوا تنديدا بمجزرة الاحتلال فى جنين، ما أدى إلى إصابة سبعة منهم بالرصاص المطاطى، والعشرات بحالات اختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسى للبلدة، وأعاقت دخول المواطنين وخروجهم عبره.

وفى السياق، نشرت قوات الاحتلال عناصرها فى أماكن متفرقة من مدينة القدس المحتلة، تركزت فى حى الشيخ جراح ومنطقة جورة العناب قرب بلدة سلوان جنوب الأقصى، واحتجزت شابين قرب حى واد الجوز.