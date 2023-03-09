العالم اليوم - بايرن يهزم سان جيرمان ليتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مارس 2023 03:22 صباحاً - هز إيريك مكسيم تشوبو-موتينج لاعب بايرن ميونيخ شباك فريقه السابق باريس سان جيرمان وأضاف سيرج جنابري هدفا ثانيا ليقودا الفريق الألماني للفوز 2-صفر والتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل اللاعب البالغ عمره 33 عاما، الذي لعب لصالح باريس سان جيرمان بين عامي 2018 و2020 قبل انضمامه إلى صفوف بايرن، من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من ليون جوريتسكا في الدقيقة 61.

وسجل جنابري، الذي نزل بديلا، من هجمة مرتدة في الدقيقة 89 ليحسم فوز فريقه 3-صفر في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وبهذا يعزز بايرن وضعه ضمن الفرق المرشحة للفوز باللقب بعد الإطاحة بالفريق الفرنسي المدجج بالنجوم أمثال ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وتقام قرعة دور الثمانية في 17 مارس الجاري.