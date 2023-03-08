بريطانيا تفتح قاعدة عسكرية بالنرويج لتعزيز قدرات الناتو في القطب الشمالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 09:29 مساءً - أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، عن فتح قاعدة عسكرية في أقصى شمال النرويج لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في القطب الشمالي، وسط مخاوف متنامية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت البحرية الملكية البريطانية في بيان إن الموقع النرويجي الجديد، والمسمى "كامب فايكنج"، سيكون بمنزلة مركز لقواتها.

ووصفت القوات بأنها "رأس حربة القطب الشمالي" و"الوحدة التي تلجأ إليها المملكة المتحدة عندما تحتاج إلى قوات قادرة على القتال في الطقس البارد".

وأضافت: "ستدعم قاعدة جديدة للعمليات في القطب الشمالي القوات البريطانية الخاصة على مدى السنوات العشر المقبلة مع تأكيد المملكة المتحدة التزامها الأمن في القطب الشمالي".

وترفض النرويج المتاخمة لروسيا، استضافة قواعد دائمة لجنود أجانب، لذلك من المقرر أن تبقى قاعدة "كامب فايكنج" قائمة لمدة عقد فقط.

وستكون القاعدة الواقعة على بعد حوالي 65 كيلومترًا جنوب ترومسو، قادرة على استيعاب جميع عناصر القوات الخاصة في البحرية الملكية، والتي تتعامل مع الأزمات الناشئة في أوروبا.

وتابع البيان: "موقع القاعدة مثالي لردع التهديدات في المنطقة، لذا يمكن للمملكة المتحدة أن ترد بسرعة إذا لزم الأمر لحماية الجناح الشمالي لحلف شمال الأطلسي والحليفة القريبة، النرويج".

ونُشر نحو ألف عنصر من القوات الخاصة في القاعدة هذا الشتاء.

وقدمت النرويج التي تمتد حدودها المشتركة مع روسيا على 98 كيلومترًا، إلى أوكرانيا مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، تشمل المدفعية والذخيرة

وفي سياق آخر تدرس بريطانيا شراء أسطول من مناطيد التجسس التي يمكن أن تطير على ارتفاعات عالية فوق دول معادية، بعد توقيعها صفقة أبحاث بالونات مع شركة أمريكية العام الماضي بقيمة نحو 100 مليون جنيه استرليني (120 مليون دولار).

وأشارت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلا عن نشرة تابعة لوزارة الدفاع، إلى أن هذه التكنولوجيا يتم تطويرها للوزارة في إطار مشروع أطلق عليه اسم "إيثر"، وهو اسم يرمز للسماء العليا الساطعة في الأساطير اليونانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن بالونات المراقبة يمكن أن تطير ما بين 50 ألفا و80 ألف قدم، أي قرابة (16000-32000 متر)، ما يعني أنها أقل عرضة للضرر؛ بسبب الاضطرابات الجوية، مضيفة أنه بعد تجارب طيران للمناطيد في صحراء "أريزونا" الأمريكية في الخريف الماضي، أكدت الوزارة أنها مهتمة بشراء "أنظمة بالونات".

وأوضحت الصحيفة أن التقرير ورد في العدد الأخير من نشرة "ديسايدر" التي يصدرها قسم "معدات الدفاع والدعم" وجناح المشتريات للوزارة.

وقال أحد المشاركين في المشروع إنه من المحتمل أن تستثمر بريطانيا في مجموعة من القدرات التي تشمل كلا من البالونات والطائرات دون طيار التقليدية.