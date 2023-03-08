مصرع 3 إرهابيين بضربات جوية عراقية

مصرع 3 إرهابيين بضربات جوية عراقيةلقي ما لا يقل عن ثلاثة ارهابيين مصرعهم اليوم الأربعاء، بضربات جوية لطائرات "إف – 16" العراقية في صلاح الدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع " عن خلية الإعلام الأمني في بيان لها القول: إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبمتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات ومن خلال الأبطال في صقور الجو نفذت طائرات "أف -16" العراقية ثلاث ضربات استهدفت خلالها مجموعة إرهابية، ضمن قاطع جبل بلكانة بأطراف محافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان: إن" قوة من جهاز مكافحة الإرهاب خرجت، فجر اليوم الأربعاء لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على ثلاث جثث للإرهابيين، وأسلحتهم وهواتفهم النقالة، فضلاً عن معدات ووثائق لعناصر داعش، ودراجة نارية، كما دمرت كهوف وأوكار للعدو".

وتابع: إن "قواتنا الأمنية عندما قطعت الوعد على ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية التزمت بالوعد وها هي بين الحين والآخر تزف البشرى للشعب العراقي الأبي في دك أوكار الإرهابيين وستكون لهم بالمرصاد".