باحث سياسى لـ «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تتلاعب بالحكومة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال الباحث السياسى الدكتور محمود الأفندى، إن التقارير الأمريكية التى تقول إن عصابات إوكرانية فجرت خطى الغاز الروسيين "نورد ستريم 1"، ونورد ستريم 2"، هى مجرد محاولة لتحويل البوصلة عن الفاعل الحقيقى، بخاصة أن ترويج هذه التقارير جاء من وسائل إعلامية غربية، وخاصة ألمانية.





وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" من موسكو ببرنامج "منتصف النهار" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تفجير خطى الغاز لا يمكن أن تقوم به عصابة أو مجموعة، بل يحتاج إلى إمكانيات دولة.

وتابع أن الاتهام الآن يشير إلى أوكرانيا، وهذا يعنى هجوما على حلف الناتو من أوكرانيا، ويعنى أيضا أن الحكومة الإوكرانية إذا انهارت وانتهت صلاحيتها، يمكن أن تدخل قوات الناتو إلى العاصمة الأوكرانية كييف وتسقط الحكومة، وتحتل أوكرانيا.

وذكر أن هذا السيناريو نفذته أمريكا مع العراق، فقد مدت العراق بأسلحة كثيرة وقت الحرب مع إيران، ثم عادت واتهمت العراق بأنه يمتلك أسلحة دمار شامل وأسقطت الحكومة العراقية ودخلت بغداد، وكما ضحت أمريكا بطالبان بعد سقوط الاتحاد السوفييتى وضحت بصدام حسين ممكن أن تضحى بالرئيس زيلنسكى.

وأكد أن روسيا توجه الاتهام لأمريكا ضمنيا في تفجير خطى الغاز لأنها المستفيد الوحيد من ذلك، فالخط يربط روسيا بأوروبا اقتصاديا، وأول عقوبات أمريكية على روسيا كانت تستهدف الغاز، وصرحت فيكتوريا نولاند وكيلة الخارجية الأمريكية بسعادتها لرؤية حطام خطى الغاز في بحر البلطيق.