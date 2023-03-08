العالم اليوم - مصر تدرس بيع حصص إضافية في شركات حكومية مدرجة بالبورصة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 07:19 مساءً - قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن حكومته تفضل بيع حصص في الشركات الكبرى التابعة للدولة إلى "شركاء استراتيجيين".

وأضاف مدبولي في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن حكومته تدرس طرح حصص إضافية في شركات مدرجة إلى جانب الطروح العامة الأولية المزمعة في 32 شركة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80 بالمئة للحكومة المصرية، قالت الثلاثاء، إن وزارة المالية أخطرتها بأنها تدرس حاليا جدوى طرح حصة إضافية من رأسمال الشركة المدرجة في البورصة، في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها.

وفي شهر فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن قائمة تضم 32 شركة ستقوم الدولة بطرحها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.

وتشمل خطة الطرح بنك القاهرة، والمصرف المتحدة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين.

وتسعى مصر إلى زيادة مواردها من العملة الصعبة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأصول التابعة لها، ضمن خططها لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار بما يسمح لها بجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، لدعم العملة التي شهدت تخفيضات عدة خلال الفترة الأخيرة.