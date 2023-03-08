بوتين: روسيا تواجه تهديدات مباشرة لأمنها وسيادتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 06:29 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تواجه اليوم مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمنها، لكن مواطنيها يظهرون أمثلة على الشجاعة والاستعداد للدفاع عن الحقيقة.

وقال بوتين خلال حفل تسلم جوائز الدولة لنساء روسيا المميزات إنه في أوقات التحديات تتجلى لدى الإنسان أفضل الصفات بوضوح الأمر الذي يمكن لحظه لدى الشعب الروسي.

وتابع: «في أوقات التحديات والتجارب، تتجلى دائما أفضل صفات الشخص بوضوح شديد. يتم تحديدها من قبل شخصية شعبنا. الآن، عندما تواجه روسيا مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمنها وسيادتها، نرى العديد من الأمثلة على الشجاعة والتصميم والبأس والاستعداد للدفاع عن الحقيقة وحماية الناس ومستقبل دولتنا. نوع هذا المستقبل الذي نحتاجه لأنفسنا.»