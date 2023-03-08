العالم اليوم - الكرملين: المعلومات عن "نورد ستريم" محاولة "لصرف الانتباه"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 06:22 مساءً - رفض الكرملين، الأربعاء، المعلومات التي نشرتها صحيفة أميركية وتفيد بأن "مجموعة موالية لأوكرانيا" كانت وراء التخريب العام الماضي لخطي أنابيب الغاز نورد ستريم، معتبرا أنها محاولة "لصرف الانتباه".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نسبت الثلاثاء استنادا إلى معلومات حصلت عليها الاستخبارات الأميركية، العملية التخريبية إلى "جماعة موالية لأوكرانيا" من دون تدخل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله الأربعاء: "من الواضح أن منفذي الهجوم يريدون تشتيت الانتباه ومن الواضح أن هذه حيلة إعلامية منسقة".

وأضاف أن "هذه القضية ليست غريبة فقط، بل تعد جريمة بشعة"، داعيًا إلى "تحقيق شفاف وعاجل".

وشدد على ضرورة إشراك روسيا في التحقيق الدولي في تخريب هذين الخطين المهمين لأنابيب الغاز اللذين تم بناؤهما لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأضاف بيسكوف: "لم يسمح لنا حتى الآن بالمشاركة في التحقيق وقبل أيام قليلة فقط تلقينا ملاحظات حول هذا الأمر من الدنماركيين والسويديين".

من جهته، أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الأربعاء أن حكومته ليست متورطة في الانفجارات التي دمرت خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2".