العالم اليوم - أوكرانيا والأمم المتحدة تدعوان لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 06:22 مساءً - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إلى تمديد اتفاق مع موسكو يسمح لكييف بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وقال زيلينسكي بعد محادثات مع غوتيريش في كييف إن مبادرة حبوب البحر الأسود ضرورية للعالم. وشدد غوتيريش على أهمية الاتفاق بالنسبة للأمن الغذائي وأسعار الأغذية عالميا.

وسيتم تمديد الاتفاق 120 يوما إن لم يبد أي طرف معارضته. والاتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو وجرى تمديده في نوفمبر.

وأبلغ غوتيريش الصحفيين "أريد أن أؤكد الأهمية الكبيرة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود في 18 مارس والعمل على تهيئة الظروف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البنية التحتية للتصدير عبر البحر الأسود بما يتماشى مع أهداف المبادرة".

وقال زيلينسكي إنه اتفق مع غوتيريش على أن تمديد الاتفاق في 18 مارس "ضروري جدا للعالم".

وأشارت روسيا، التي رفعت الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بموجب الاتفاق، إلى ضرورة إزالة عقبات أمام صادراتها الزراعية قبل أن تسمح باستمرار الاتفاق.

وكان مصدر دبلوماسي تركي، قال الأربعاء إن مطالب روسيا المتعلقة بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لم تتحقق بعد، مضيفا أن أنقرة "تعمل بكل جهدها" لضمان استمرار الاتفاق.

وللمساعدة في إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب في البحر الأسود، تم إبرام اتفاق لثلاث سنوات العام الماضي وافقت بموجبه الأمم المتحدة على المساعدة في تسهيل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وتعد أوكرانيا وروسيا موردين رئيسيين للحبوب والأسمدة على مستوى العالم.

وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا منذ أكثر من عام. وعلى الرغم من أن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لا تخضع للعقوبات، تقول موسكو إن القيود المفروضة على مدفوعاتها والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل "عائقا" أمام الشحنات.