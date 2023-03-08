زيلينسكى وجوتيريش يتفقان على ضرورة تمديد اتفاق تصدير الحبوب

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن "غزو روسيا لكييف انتهاك لقوانين الأمم المتحدة، وسنواصل العمل لتحقيق السلام العادل".

وأضاف جوتيريش، أن الأمم المتحدة تواصل خطتها لتأمين سلامة المحطات النووية، مشيرا إلى أن أمن وسلامة محطة زابوريجيا النووية أمر ضرورى، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وبحسب القناة الإخبارية، اتفق زيلينسكى وجوتيريش على ضرورة تمديد اتفاق تصدير الحبوب.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد وصل اليوم الأربعاء، إلى كييف فى زيارة رسمية، التقى خلالها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، لمناقشة استمرار مبادرة الأمم المتحدة للحبوب البحرية فى البحر الأسود فى جميع جوانبها، وكذلك القضايا الأخرى ذات الصلة.