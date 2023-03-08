العالم اليوم - قديروف يوجه رسالة لسارقي "حصانه".. ويكشف سعره

انتم الان تتابعون خبر قديروف يوجه رسالة لسارقي "حصانه".. ويكشف سعره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 05:20 مساءً - كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، سعر حصانه المسمى "زازو"، والذي تعرض قبل أيام للسرقة في جمهورية التشيك.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير محلية أن حصانا تبلغ قيمته نحو 18 ألف دولار اختطف من إسطبل في قرية كرابتشيتسي. وتبين في وقت لاحق أن الأمر يتعلق بـ"زازو"، الذي يملكه قديروف.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن قديروف قوله، على حسابه في تلغرام: "كيف حصل الأمر؟ هل كانوا يحتفظون به في مزرعة نائية حتى تمكن السارقون من اصطحابه بهذه السهولة؟ أين الحراس؟ أين الشرطة الشجاعة، التي تملك أساليب تحري فعالة ومتقدمة؟"

وأضاف: "في الشيشان، يمكنك ترك السيارة مفتوحة ليلا، لكن في جمهورية التشيك، يمكن لأي شخص بسهولة إخراج حصان من الحظيرة".

وأوضح قديروف أن الشرطة التشيكية لم تكتشف السرقة إلا بعد مرور عدة أيام.

وتابع: "الحصان مدرج في قائمة العقوبات لعام 2014، وكان أول ضحية للقيود المفروضة على قديروف وعائلته وفريقه".

ووجه قديروف فيما يشبه رسالة إلى الخاطفين، من أجل الاعتناء بالحصان.

وقال قديروف: "قيمة زازو لا تقل عن عشرة ملايين دولار"، مطالبا الخاطفين، بعدم التقليل من قيمته والاهتمام به ورعايته جيدا.

وأوضح أنه تعمد الإفصاح عن قيمة هذا الحصان حتى لا يسيء السارقون معاملته.