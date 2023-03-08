روسيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بـ كورونا خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لمقر عمليات مكافحة الفيروس التاجى فى روسيا اليوم الأربعاء، أن عدد حالات دخول المستشفيات جراء فيروس كورونا بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 1636 شخصا بانخفاض بنسبة 9.2% مقارنة باليوم السابق.

وأشار البيان إلى أن 16437 شخصا تماثلوا للشفاء ما يمثل 14.4%، وهى نسبة أكثر مقارنة باليوم السابق. موضحا حدوث زيادة فى عدد حالات دخول المستشفيات فى 35 منطقة روسية وانخفاضها فى 42 منطقة أخرى، بينما بقى الوضع على حاله فى 8 مناطق بالبلاد.