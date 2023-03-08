أوكرانيا: نأمل فى الحصول على معدات الدفاع الجوى من الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى رزنيكوف، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل فى الحصول على معدات الدفاع الجوى فى أقرب وقت ممكن وذخيرة إضافية من شركائها فى الاتحاد الأوروبى.





وذكر رزنيكوف فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن أوكرانيا تنتظر على وجه الخصوص مليون قذيفة من عيار 155 ملم لمساعدة الجيش على صد الهجمات الروسية والقيام بهجوم مضاد لتحرير الأراضى المحتلة.

وأضاف رزنيكوف أن أنظمة الدفاع الجوى هى الأولوية رقم واحد لأوكرانيا، إلى جانب الذخائر. مؤكدًا دعمه لمبادرة وزير الدفاع الإستونى هانو بيفكور للاتحاد الأوروبى لإرسال مليون ذخيرة مدفعية من عيار 155 ملم إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الدفاع الأوكرانى إلى أهمية استمرار الإمداد بمركبات قتال المشاة المدرعة ودبابات حديثة من طراز ليوبارد وغيرها من المعدات الثقيلة، والتى ستسمح لأوكرانيا بإنشاء "قبضة فولاذية" والاستعداد لشن هجوم مضاد فى أى وقت.

وبالرد على أسئلة من الصحافة فيما يتعلق بالإجراءات التى قد تبطئ فى تقديم المساعدات العسكرية من الاتحاد الأوروبى بسبب البيروقراطية، أكد أوليكسى ريزنيكوف أهمية الامتثال لجميع الإجراءات القانونية والقواعد البيروقراطية، ولكن فى فى نفس الوقت، يجب على المرء أن يأخذ فى الاعتبار حقيقة أنه فى زمن الحرب، تلعب الوتيرة السريعة فى تنفيذ الإجراءات دورًا حاسمًا، بحسب قوله.