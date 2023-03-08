بوتين: روسيا وجدت نفسها مرة أخرى أمام تهديدات أمنية مباشرة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن "روسيا وجدت نفسها مرة أخرى فى مواجهة تهديدات أمنية مباشرة، لكننا نرى أمثلة على الشجاعة والاستعداد للدفاع عن الحقيقة".





جاء تصريح الرئيس الروسى خلال حفل توزيع جوائز وأوسمة لعدد من النساء الروسيات المتفوقات، واللاتى قدمن مساهمة كبيرة فى تطوير الرعاية الصحية والثقافة والتعليم والإنتاج الصناعى والزراعة، بفضل شجاعتهن وأدائهن المهنى. وقال بوتين: "فى أوقات التحديات والمحن، تتجلى دائما أفضل صفات الشخص بوضوح شديد، وهذا ما يتسم به شعبنا".

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