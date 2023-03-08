العالم اليوم - في المجالات العلمية.. هل تُعامَل النساء بإنصاف وعدالة؟

انتم الان تتابعون خبر في المجالات العلمية.. هل تُعامَل النساء بإنصاف وعدالة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 03:22 مساءً - في اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، قالت مجلة "نيتشر" العلمية إن النساء العالمات لا يُعاملن بإنصاف وعدالة، مشيرة إلى غياب الاعتراف بمساهمات المرأة العلمية.

ورصدت المجلة العلمية، في دراسة أجرتها، فجوة بين عدد الأعمال البحثية المنتجة بين الرجال والنساء في المجتمع العلمي.

وأضافت الدراسة أن النساء يتم تكريمهن وتقديرهن داخل المجموعات العلمية بشكل أقل من الرجال.

ووجدت أن التمييز والفروقات داخل المجتمعات العلمية "جعل من جذب النساء إلى عالم البحوث العلمية أمرا صعبا".

ليس الاعتراف بجهود النساء العلمية العقبة الوحيدة التي تواجه العالمات، فوفق الدراسة تقل احتمالية أن يتم تنصيب النساء كمعلمات ومشرفات على البحوث العلمية بغض النظر عن أقدميتهن.

وفي هذا الصدد، قالت المستشارة الدولية في شؤون المرأة رندى يسير، في حديثها لـ"دوت الخليج":