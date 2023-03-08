نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر البنتاغون : الملك و اوستن ناقشا التعاون الأمني ​​الإقليمي في المنطقة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 8 مارس 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج - ترجمة :- أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا صحفيًا اليوم الإثنين، عقب لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني بالوزير الأمريكي لويد أوستن، يوم أمس الأحد.

وقال البيان ان وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن التقى يوم أمس في عمان بجلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن لمناقشة التعاون الأمني ​​الإقليمي والمبادرات لتعزيز العلاقات الأمنية الثنائية.

وجدد الوزير التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن الأردن وشكر الملك على قيادته , كما شدد الوزير أوستن على التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار المنطقة.

و شارك الوزير أوستن مخاوفه بشأن مجموعة من التحديات المشتركة ، بما في ذلك أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل في سوريا ، والحفاظ على التركيز على الأمن والاستقرار في العراق ، ومواجهة الأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

كما ناقش الوزير أوستن قلقه بشأن تصاعد التوترات في الضفة الغربية والقدس وشدد على الحاجة إلى استعادة الهدوء.

وأعرب عن امتنانه لجلالة الملك لاستضافته الاجتماع الأخير في العقبة ، والذي أعاد التأكيد على ضرورة تهدئة التوترات والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما أعرب عن امتنانه لمساهمات الأردن في التعاون الأمني ​​الإقليمي ، ولا سيما جهود الأردن لتسهيل التعاون الدفاعي البحري والجوي والصاروخي المتكامل مع الحلفاء والشركاء.