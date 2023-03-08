الرئيس الصينى يطالب قادة الجيش بتعزيز جهود مواجهة المخاطر

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الصينى لقادة الجيش، إنه "يجب تحسين قدرة مواجهة المخاطر وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها. وكان الرئيس الصينى، قد اتهم فى وقت سابق، الولايات المتحدة بالسعى لتطويق وقمع بلاده حسب تعبيره. وذلك بالتزامن مع تحميل بكين مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين لواشنطن.

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