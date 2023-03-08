الادعاء الألمانى يفتش سفينة على خلفية تفجير «نورد ستريم»

جدة - نرمين السيد - وقال الادعاء العام فى مقره بمدينة كارلسروه إن "هناك اشتباه فى إمكانية استخدام هذه السفينة فى نقل عبوات ناسفة". وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين" انتقدت التقارير الصحفية الغربية بشأن تفجير خط "نورد ستريم"، قائلة إنها تهدف لتشتيت الانتباه عن الفاعل الحقيقى. وطالب الكرملين، بإجراء تحقيق عاجل وشفاف بشأن الحادث. يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن الدول التى لها مصلحة فى نقل الغاز الروسى حصريا عبر أراضى أوكرانيا هى من تقف وراء الهجوم على خطى غاز "نورد ستريم".

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