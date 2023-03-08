جدة - نرمين السيد - وكان الاتحاد الأوروبى، قد أعلن منذ أسبوع، فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطة بمجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة الروسية "لانتهاكها حقوق الإنسان" فى كل من إفريقيا الوسطى والسودان ومالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القضاء الأوروبى يلغى العقوبات ضد والدة مؤسس «فاجنر» الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.