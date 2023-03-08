أمين عام الناتو: لا أستبعد سقوط باخموت الأوكرانية فى الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يجب أن يكون سقوط باخموت المحتمل نقطة تحول فى الحرب بأوكرانيا.

وفيما يخص حادث "السيل الشمالى"، قال أمين عام الناتو، إننا ننتظر التحقيقات حول الجهة التى فجرت خطى "نورد ستريم".

وكانت مجموعة "فاجنر" الروسية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، سيطرتها على الجزء الشرقى من مدينة باخموت الأوكرانية.

وقال قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجينى بريجوزين، إن "وحدات من شركة فاجنر العسكرية الخاصة سيطرت على الجزء الشرقى من باخموت"، مضيفًا "كل شيء شرق نهر باخموتكا تحت سيطرة فاجنر بالكامل"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن الشهر الأول من عام 2023 شهد دخول قوات العمليات المظلية الروسية المتخصصة فى القتال القادرة على التعامل فى المناطق الجغرافية بـ"باخموت"، وواصلت القوات المظلية السيطرة على المناطق الشمالية ومناجم الملح فى منطقة سوليدار، وبدأت تتوسع لتنجح فى قطع أهم طريق استراتيجى.