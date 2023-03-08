العالم اليوم - بالفيديو.. ابنتا رونالدو تتحدثان العربية بعد شهرين بالسعودية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. ابنتا رونالدو تتحدثان العربية بعد شهرين بالسعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 02:20 مساءً - بعد نحو شهرين على وجودهم في السعودية، رفقة والدهما النجم البرتغالي ونجم فريق النصر، كريستيانو رونالدو، ظهرت ابنتا الدون في تغريدة وهما تتحدثان باللغة العربية.

وبالطبع لم تجريا محادثة عادية، وإنما ظهرتا وهما تنطقان أيام الأسبوع باللغة العربية.

ولتحقيق ذلك استعانت ابنتا رونالدو بترجمة غوغل.

وفي الفيديو، الذي يبدو أن والدتهما قامت بتصويره، ظهرت الطفلة ألانا، البالغة من العمر 5 أعوام، وشقيقتها، وهما تنطقان أيام الأسبوع بوضوح.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو انتقل منذ نحو شهرين إلى صفوف نادي النصر السعودي، وانتقل جميع أفراد أسرته بصحبته إلى السعودية.

الجدير بالذكر أن لرونالدو، الذي يستعد لمواجهة فريق الاتحاد غدا الخميس، 5 أبناء.

وكان رونالدو أظهر تألقا لافتا في الدوري السعودي للمحترفين، حيث أحرز 3 أهداف "هاتريك" في شوط واحد، ليقود فريقه للفوز على ضمك، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل النجم البرتغالي الهاتريك في الشوط الأول، وكانت كافية لتحقيق النصر الفوز بنتيجة 3-0.

وهذا الهاتريك هو الثاني له بقميص النصر بعد السوبر هاتريك "الرباعية" التي حققها في مرمى نادي الوحدة قبل أسابيع.

وبذلك، رفع رونالدو غلته بالدوري السعودي إلى 8 أهداف، متسلقا سلم ترتيب الهدافين للمركز الرابع، فيما يتصدر فريقه النصر جدول الترتيب برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، ويليه في الترتيب فريق الاتحاد برصيد 44 نقطة.