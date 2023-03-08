الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين فى محافظة "أريحا"، الواقعة شرق الضفة الغربية، منذ هجوم إطلاق نار أسفر عن مقتل مستوطن بالمحافظة الأسبوع الماضى.





وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة العوجا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال آخر من قرية فصايل، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها". وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عددا من الفلسطينيين من المحافظة سالفة الذكر، وبالتحديد من مخيم "عقبة جبر"، خلال اقتحامات شبه يومية على مدار الأسبوعين الماضى والحالى.

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