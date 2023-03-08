بوريل: نبحث زيادة إنتاج الذخيرة وإرسال المزيد من الأسلحة لكييف

جدة - نرمين السيد - وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إنه يجب على أوروبا تعزيز الصناعات الدفاعية والعسكرية، مشيرا إلى أنه يتم بحث زيادة إنتاج الذخيرة وإرسال المزيد من الأسلحة لكييف، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان بوريل أعلن الشهر الماضى، أن الاتحاد أقر مساعدات عسكرية جديدة للقوات الأوكرانية بقيمة 500 مليون يورو، و45 مليون يورو إضافية لدعم بعثة الاتحاد لتدريب تلك القوات، بحسب القناة الإخبارية.