العالم اليوم - الجماهير التونسية تترقب مواجهة رونالدو في البطولة العربية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 01:23 مساءً - تقبلت الأوساط الكروية في تونس نتائج قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستحتضنها السعودية صيف 2023 بارتياح مشوب بالحذر، وذلك بعد أن أوقعت القرعة الأندية التونسية الثلاثة التي ستخوض غمار المنافسات في مواجهات متباينة سواء في الدور التمهيدي، أو في المرحلة النهائية للبطولة.

وتشارك في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال ثلاثة أندية من تونسية، وهي الترجي بطل الدوري، والاتحاد المنستيري وصيف حامل اللقب، بجانب النادي الصفاقسي، الحائز على كأس تونس وصاحب المركز الثالث بالدوري لموسم 2021 ـ 2022.

ويشارك نادي الترجي في مسابقة كأس الأندية العربية مباشرة من مرحلة النهائيات التي تضم 16 فريقا، حيث سيكون بطل نسخة 2017 معفى من خوض الأدوار الإقصائية، بينما سيخوض الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي الدورين الأول والثاني من التصفيات، قبل المرور للنهائيات المقررة في شهر يوليو المقبل.

قرعة متوازنة للترجي

ووضعت القرعة نادي الترجي في المجموعة الأولى التي تضم الاتحاد السعودي والشرطة العراقي، بجانب أحد الفرق المتأهلة من مرحلة التصفيات الأولى والثانية.

ويستهل الترجي مبارياته في الدور الأول بمواجهة اتحاد جدة السعودي، قبل أن يلعب أمام نادي الشرطة ثم يختتم مباريات الدور بمواجهة الفريق المتأهل من التصفيات.

أما الصفاقسي فسيخوض دورين إقصائيتين الأول أمام نادي قطر القطري ذهابا وإيابا، والثاني أمام المتأهل من مواجهة الهلال السوداني والمنامة البحريني.

وفي حال التأهل، سينضم الصفاقسي إلى المجموعة الأولى التي تضم مواطنه الترجي التونسي واتحاد جدة والشرطة العراقي.

وسيخوض الصفاقسي مباراة الدور الأول أمام نادي قطر ذهابا في الثالث من أبريل القادم بصفاقس على أن تلعب مباراة الإياب في الحادي عشر من الشهر ذاته في العاصمة القطرية الدوحة، وفي حال ترشحه للدور الثاني سيواجه الصفاقسي الفائز من مواجهة الهلال السوداني والمنامة البحريني.

وقال رئيس فرع كرة القدم في النادي الصفاقسي إن "النادي يملك الخبرة الكافية للتألق في كأس الملك سلمان للأندية العربية، فقد سبق له التتويج باللقب في موسم 2003 عندما هزم نادي الإسماعيلي المصري في نهائي مشهود وتوج باللقب العربي الذي سيكون من بين الرهانات الكبيرة للفريق هذا الموسم".

وفي تصريحات لموقع دوت الخليج، قال شعبان: "الطريق نحو منصة التتويج طويل وشاق، سيتعين علينا أولا الفوز في الدور الأول على فريق قوي وهو نادي قطر، وفي حال التأهل سنخوض دورا ثانيا قبل خوض المرحلة النهائية في مجموعة تضم الترجي الذي نعرفه جيدا واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي، سندافع عن حظوظنا وعراقتنا ومكانتنا في الكرة العربية".

ويرى مسؤول الصفاقسي أن "القرعة كانت متوازنة، والفريق قادر على تخطي الدورين الأول والثاني، والمراحل الصعبة ستكون في النهائيات ولكن الصفاقسي يملك تاريخا مجيدا في المسابقات العربية للأندية وسنستلهم من ذلك للتألق رغم أن البطولة تضم أندية كبيرة وعريقة ومدججة بنجوم كبار".

وسبق للصفاقسي أن توج بكأس الأندية العربية، أو دوري أبطال العرب في مناسبتين، وذلك في عام 2000 بفوزه في النهائي على الجيش السوري (2 ـ1) ثم في نسخة 2004 بعد فوزه في النهائي الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت على الإسماعيلي المصري بركلات الترجيح (4 ـ3 ) بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

أما الترجي فقد توج باللقب في 3 مناسبات، وذلك سنة 1993 على حساب المحرق البحريني في النهائي، ثم في 2009 بعد فوزه على الوداد المغربي، أما آخر ألقابه العربية فقد كان في نسخة 2017 بعد الفوز في المباراة النهائية على الفيصلي الأردني (3 ـ2) بعد تمديد الوقت.

رونالدو والعالمي

بدوره، سيكون الاتحاد المنستيري في مواجهة نادي فحمان اليمني في الدور الأول، وفي حال تأهله سيواجه في الدور الثاني، الفائز من مواجهة المحرق البحريني والسيب العماني.

ويلتقي المنستيري بنادي فحمان اليمني ذهابا يوم 5 أبريل 2023 في السعودية، أما مباراة الإياب فتدور يوم 12 من الشهر ذاته بالمنستير، وفي حال تأهل الفريق التونسي، سينضم للمجموعة الثالثة التي تضم النصر السعودي والزمالك المصري، فضلا عن فريق آخر من مرحلة التصفيات.

وتفاعل مشجعو نادي الاتحاد المنستيري مع مراسم قرعة البطولة، حيث أعرب عدد من عشاق الفريق عن ترقبهم لمواجهة اعتبروها تاريخية أمام نادي النصر السعودي ومهاجمه البرتغالي كرسيتيانو رونالدو، في حال التأهل للمرحلة النهائية ووصفت بعض رابطات مشجعي الاتحاد المنستيري على منصات التواصل القرعة بأنها مناسبة لمواجهة تاريخية أمام كريستيانو رونالدو لن تتكرر ثانية بحسب قولهم.

هذا وقد سبق للاتحاد المنستيري أن شارك في 2008 في مسابقة كأس الأندية العربية الفائزة بالكؤوس، كما تملك تونس سجلا حافلا بالتتويجات لأنديتها في مسابقة الأندية العربية الأبطال وذلك بسبعة ألقاب، 3 منها للترجي ولقبان للصفاقسي ولقب واحد لكل من الإفريقي والنجم الساحلي.