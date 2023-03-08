كم عدد ساعات الصيام في الأردن و الدول العربية برمضان 2023؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 8 مارس 2023 01:10 مساءً - دوت الخليج :- يُتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 يوم الخميس 23 مارس الجاري ويستمر 29 يوما، وسيكون عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل 2023.

وقبل قدوم الشهر الكريم، يستاءل المسلمون، كل عام، عن عدد ساعات الصيام في مختلف البلدان، إذ يختلف عددها بين دولة وأخرى بحسب خطوط الطول والعرض وموقع الدولة بالنسبة لخط الاستواء.

في السطور التالية نذكر لكم عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول في رمضان 2023/1444 فلكيا في الدول العربية، وفق تقرير الجزيرة مباشر.

سيصوم المسلمون في الدول العربية نحو 15 ساعة يوميا في المتوسط، ولكن يتفاوت عدد ساعات الصيام في الشهر الكريم بين دولة وأخرى.

** أقصر ساعات صيام

دولة جزر القمر ستشهد أقصر عدد لساعات الصيام في العالم العربي في رمضان 2023، إذ سيصوم المسلمون فيها نحو 12 ساعة و37 دقيقة فقط.

** أطول ساعات صيام

ستشهد دول المغرب العربي عموما أطول ساعات للصيام في الشهر المبارك، وستكون الأطول في الجزائر وتونس، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة.

أما بقية الدول العربية فسيكون معدل عدد ساعات الصيام فيها نحو 15 ساعة يوميا.

وفي ما يأتي متوسط عدد ساعات الصيام في كل دولة عربية مرتبة من الأقصر إلى الأطول:

جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة.

الصومال: نحو 13ساعة و27 دقيقة.

اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق.

السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق.

موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة.

قطر: نحو14 ساعة و15 دقيقة.

سوريا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة.

السعودية: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

الإمارات: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

البحرين: نحو 14 ساعة و49 دقيقة.

العراق: نحو 15 ساعة

مصر: نحو 15 ساعة.

المغرب: نحو 15ساعة و25 دقيقة.

ليبيا: 15 ساعة و30 دقيقة.

الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.

تونس: 15 ساعة و45 دقيقة.