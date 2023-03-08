مراسل القاهرة الإخبارية: تهديدات تفجير مترو بروكسل تعطل الحياة الأوروبية

وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية": "الشرطة أخذت هذا التهديد على محمل الجد، واستنفرت منذ الصباح الباكر بجميع أرجاء بروكسل، وتحديدا بمداخل محطات المترو، بكلاب بوليسية مدربة على اكتشاف المتفجرات".
وتابع: "الغريب أن الشرطة البلجيكية لأول مرة تتحدث على أن هذا النوع من التهديد ليس هو الأول، وهناك تهديدات وصلت فى فبراير الماضى ومكتوبة باللغة الروسية، وتهدد بتفجيرات داخل مترو بروكسل".
واستطرد: "فى 2016 وفي نفس الشهر حدث تفجير انتحارى ضمن سلسلة تفجيرات متزامنة ببروكسل أودت بحياة العشرات، وهى ذكرى سيئة فى عقل من يعيشون فى بروكسل، وخلال هذه المناسبة دوما تحدث فعاليات تذكر الناس بما حدث من تفجيرات".
وأوضح: "تأتى هذه التهديدات متزامنة مع التفجيرات التى وقعت فى 2016 ويؤدى ذلك إلى مزيد من الذعر، ولكن السؤال الأساسى هو لماذا نشرت هذه المعلومات الآن، فعلى الصعيد الشخصى تلقيت رسالة أمس بنصيحة أن هناك معلومات واردة من داخل الشرطة تفيد بأن هناك تهديد بانفجار داخل محطة بروكسل، وينصح بتجنب أخذ المترو فى هذا اليوم، وكذلك ضرورة نصح العائلة المحيطة، وهذا يعطى إيحاء أن تسرب الخبر من الممكن أن يكون من أجهزة الشرطة أو ممن هدد هو من أسهم فى نشر هذا الخبر، لأن تعطيل الحياة الأوروبية فى عاصمة الاتحاد الأوروبى أمر معقد وله أضرار كبيرة جدا".
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