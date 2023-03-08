العالم اليوم - الرائد الإماراتي سلطان النيادي ينشر أول صورة من الفضاء

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 12:22 مساءً - بعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية ضمن فريق "كرو-6"، نشر الرائد الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الأربعاء، أول صورة له من الفضاء.

وقال النيادي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: "سلام إلى الأرض من الفضاء.. سلام إلى الوطن وقادته".

وأضاف: "سلام إلى كل من حمل طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء.. الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرّة".

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي بصحبة طاقم المهمة "crew-6"، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح يوم الخميس الماضي.

وسيخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية. وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.

وقال النيادي، في وقت سابق، إن لديه جدولا مزدحما من الأبحاث خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن طاقم "crew-5" المتواجد معهم على متن المحطة سيغادرها بعد ثلاثة أيام، فيما سيستلم طاقمه "crew-6" كافة المهام على متن المحطة.

وأضاف: "لدينا عدد لا بأس به من التجارب العلمية التي تشارك بها دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع وكالات الفضاء العالمية، فضلا عن تجارب علمية تحمل بصمة إماراتية خالصة".