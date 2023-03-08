العالم اليوم - مبيعات السيارات في الصين تقفز 10 بالمئة خلال فبراير

انتم الان تتابعون خبر مبيعات السيارات في الصين تقفز 10 بالمئة خلال فبراير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 12:22 مساءً - بلغ إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الصين 1.42 مليون وحدة في فبراير، بزيادة 10.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022 عندما أدت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي استمرت أسبوعا، إلى تراجع الأنشطة التجارية في البلاد.

وأظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية، الأربعاء، أن مبيعات السيارات في أول شهرين من العام الجاري قد تراجعت 19.7 بالمئة عن العام الماضي.

كما أظهرت بيانات الجمعية أن مبيعات السيارات الطاقة الجديدة في الصين، والتي تشمل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والسيارات الهجينة التي يمكن شحنها بالكهرباء، شكلت أكثر من 30 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الشهر، وزادت 61 بالمئة عن العام الماضي.

وبينما انخفض الطلب الإجمالي، استمرت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في أكبر سوق للسيارات في العالم في التسارع إذ مددت بكين الإعفاء الضريبي على مثل هذه المنتجات وأطلقت السلطات المحلية برامج تحفيزية لتشجيع الشراء.

وكانت مبيعات السيارات في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم قد تراجعت في يناير لتسجل 1.65 مليون سيارة، أي بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي.