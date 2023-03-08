سول توافق على إرسال بولندا مدافع هاوتزر تضم قطعا كورية لـ كييف

جدة - نرمين السيد - وكانت حكومة بولندا، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها سترسل 10 دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.
وأكد وزير الدفاع البولندى ماريوش بلاشتشاك، أن "أربعة دبابات بالفعل فى أوكرانيا و10 إضافية ستصل إلى أوكرانيا هذا الأسبوع".
يشار إلى أن بولندا كانت قد تعهدت - فى وقت سابق - بإرسال 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.
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