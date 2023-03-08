القاهرة الإخبارية: تهديد بتفجير فى مترو بروكسل

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، تداول العديد من الناشطين رسائل على شبكات التواصل الاجتماعية، تفيد بوقوع هجوم محتمل فى مترو بروكسل اليوم الأربعاء.
وبالرغم من اختلاف شكلها، لكن جوهر الرسالة يظل كما هو: "قنبلة يمكن أن تنفجر فى مترو بروكسل يوم الأربعاء".
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